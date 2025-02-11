«Они боялись»: военнопленный рассказал о 16-летних боевиках в рядах ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Боевик ВСУ Полинкевич: на Украине насильно мобилизовывают 16-летних

Фото, видео: Reuters/Stringer; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Киевский режим не жалеет никого. На Украине принудительно мобилизуют, выкрадывают людей и обманным путем отправляют на фронт.

Киевский режим принудительно мобилизует граждан на фронт, а также обманным путем отправляет их в Курскую область. Таким же образом попал на поле боя на территорию России боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Полинкевич. Его слова приводит Минобороны РФ.

«В 16 лет призываются и до 65. <…> Видел, и они себя представляли, как будто они детдомовские. Само собой, что они боялись — детдомовские, зашуганные», — сказал Полинкевич.

Его подразделение состояло в основном из 18-летних боевиков. Когда бригада оказалась в Курской области, Полинкевич вместе с сослуживцами решил сдаться в плен армии России. Бойцы приказали ему снять броню, отбросить оружие и выйти из блиндажа с поднятыми руками.

«Я первый вышел, руки поднял и давай сдаваться. И потом за мной следующий — все вышли, сдались», — отметил боевик.

Полинкевич поделился, что в плену ему нравится. Он призвал боевиков ВСУ последовать его примеру и сложить оружие.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент* Незалежной Владимир Зеленский раскрыл особые условия контракта для 18-летних украинцев. Он заявил об «очень неплохом предложении» для людей, которые «сами хотят» уйти в ВСУ на один год по контракту.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
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