Перезагрузка отношений: что может изменить диалог России и США в Саудовской Аравии

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Политолог Саймс: США легче всего снять санкции со СМИ РФ

Перезагрузка отношений: что может изменить диалог России и США в Саудовской Аравии

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

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Политолог Саймс рассказал, по каким темам сторонам будет проще договориться.

Переговоры между Россией и США, начавшиеся в Саудовской Аравии 18 февраля, могут стать точкой отсчета для значительных изменений в отношениях двух стран. Перспективы снятия ограничений, которые сейчас влияют на работу посольств, визовые центры, авиасообщение и российские СМИ, выглядят вполне реальными. Об этом рассказал в интервью aif.ru профессор МГИМО Дмитрий Саймс.

Эксперт подчеркнул — текущая ситуация в отношениях между США и Россией носит иррациональный характер и не отражает стратегических интересов Вашингтона. Он указал на то, что посольства стран фактически не функционируют в полную силу, а визовые проблемы создают дополнительные сложности.

«Многие санкции, которые достаточно легко снять. Например, против российских средств массовой информации. Под них попадают даже те, кто работает не на американскую, а на российскую аудиторию», — отметил эксперт.

По его словам, восстановление авиасообщения между странами тоже не представляет сложностей. Однако, он добавил, что вопрос Украины остается более сложным и требует особого подхода. Но даже в этом вопросе намечаются сдвиги.

Саймс напомнил, что после инаугурации Дональда Трампа было ликвидировано подразделение в Министерстве юстиции США, отвечавшее за ограничения в сфере СМИ.

Главным результатом переговоров, по словам Саймса, станет не решение украинского вопроса, а восстановление дипломатических и деловых связей между двумя странами. Эти переговоры могут стать первым шагом к нормализации отношений и, возможно, открытию новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Папа Римский призвал Европу снять санкции с России.

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