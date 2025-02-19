Европа не смогла договориться об отправке воинского контингента на Украину

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 29 0

Науседа: главы ЕС на саммите не приняли решения об отправке военных на Украину

Европа не смогла договориться об отправке воинского контингента на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Об этом, по итогам прошедшего онлайн-саммита, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что лидеры ЕС не смогли договориться об отправке войск на Украину. На прошедшем онлайн-саммите глав стран Евросоюза не было принято решения об отправке Киеву европейского воинского контингента. Его цитирует Литовское радио и телевидение.

«Пребывание инструкторов <…> обсудили, и на этот вопрос ответили положительно. Однако об отправке войск для более широких операций действительно решения еще не принято», — сказал Науседа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заявил об остром дефиците ракет для систем Patriot.

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