Европа не смогла договориться об отправке воинского контингента на Украину

Об этом, по итогам прошедшего онлайн-саммита, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что лидеры ЕС не смогли договориться об отправке войск на Украину. На прошедшем онлайн-саммите глав стран Евросоюза не было принято решения об отправке Киеву европейского воинского контингента. Его цитирует Литовское радио и телевидение.

«Пребывание инструкторов <…> обсудили, и на этот вопрос ответили положительно. Однако об отправке войск для более широких операций действительно решения еще не принято», — сказал Науседа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заявил об остром дефиците ракет для систем Patriot.