Оранжевую ветку московского метро частично будут закрывать по выходным в марте

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Меры связаны со строительством перехода на будущую станцию «Академическая» Троицкой линии.

Оранжевую ветку московского метро частично будут закрывать по выходным в марте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Участок оранжевой ветки московского метро между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» будет закрыт по выходным в течение почти всего марта. Об этом сообщили в Дептрансе.

Уточняется, что поезда на данном участке не будут ходить 1-2, 15-16 и 22–23 марта.

Фото: Telegram/Московский метрополитен/mosmetroru

В департаменте пояснили, что временные изменения движения поездов связаны с необходимостью обеспечить безопасность пассажиров при строительстве перехода на будущую станцию «Академическая» Троицкой линии.

Отмечается, что на время закрытия участка запустят бесплатные автобусы. Также в качестве альтернативных маршрутов можно воспользоваться Большой кольцевой линией (БКЛ) и Московским центральным кольцом (МЦК).

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столице построили 17,4 километра линий и восемь станций метро. Событием года стало открытие движения по новой Троицкой ветке и станции «Потапово» Сокольнической линии. В планах до 2030 года — строительство 71,4 километра линий, 31 станции и пяти электродепо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приложению «Метро Москвы» исполнилось восемь лет.

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