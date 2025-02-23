«Будет отвечать»: на Украине обвинили Зеленского в смерти блогера из США Лиры

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Украинский депутат Дмитрук: Зеленский ответит перед США за смерть блогера Лиры

«Будет отвечать»: на Украине обвинили Зеленского в смерти блогера США Лиры

Фото: Telegram/Gonzalo Lira/realCRP

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Он умер в тюрьме в 2024 году.

Президента Украины Владимира Зеленского будут судить в Соединенных Штатах за смерть американского блогера и журналиста Гонсало Лиры. Такое заявление сделал выехавший из страны депутат Незалежной Артем Дмитрук в Telegram-канале.

Он отметил, что американский предприниматель Илон Маск уже несколько раз заявил о вине Зеленского в смерти Лиры.

«Это означает, что Володя (Зеленский. — Прим. ред.) будет отвечать перед судом США», — написал он.

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Американский блогер и журналист Гонсало Лира умер 12 января 2024 года в украинской тюрьме. Сообщил об этом его коллега Такер Карлсон. Он в своем заявлении напомнил, что Лира был гражданином США, а также высказал предположение, что «администрация Байдена поддерживала его тюремное заключение и пытки». По словам Карлсона, отец журналиста «предсказал, что его сына убьют».

Сам Лира в последнем письме просил сообщить его сестре, что с октября он страдал от пневмонии, но только в конце декабря в тюрьме признали наличие недуга. Журналист надеялся на лечение — уменьшение отека легких, из-за которого он с трудом дышал и «терял сознание после двух минут простого разговора».

Ранее 5-tv.ru писал, что голливудский актер Сильвестр Сталлоне «побил» Зеленского.

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