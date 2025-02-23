Глава РФПИ Дмитриев назначен спецпредставителем по экономическому сотрудничеству

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Речь идет о деловых связях как со странами Глобального Юга, так и государствами Запада, в том числе США.

Глава РФПИ Дмитриев назначен спецпредставителем по экономическому сотрудничеству

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назначен специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

В документе говорится, что Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество со странами Глобального Юга и государствами Запада, в том числе США. При этом за ним сохраняется текущая должность руководителя РФПИ.

В ходе переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля, посвященной теме восстановления двусторонних отношений и подготовке возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, Дмитриев отвечал за инвестиционно-экономический блок.

Он озвучил данные о том, что финансовые потери американского бизнеса в результате ухода с российского рынка превысили 300 миллиардов долларов. Также Дмитриев подчеркнул, что политика сдерживания России провалилась, а прежняя администрация США во главе с Джо Байденом вводила американцев в заблуждение по поводу состояния российской экономики.

«Мы впервые озвучиваем сейчас, что американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов, уйдя с российского рынка. Соответственно, нахождение совместных экономических путей и позитивных решений вопросов крайне важно, в основном, для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать», — отметил Дмитриев.

Также в рамках переговоров в Эр-Рияде глава РФПИ обсудил с американскими представителями восстановление взаимовыгодного экономического сотрудничества России и США и отметил, что две великие страны не могут друг друга игнорировать. Хорошие контакты Москвы и Вашингтона позволят решать множество глобальных задач и проблем, стоящих перед миром, отметил Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возглавляемый Кириллом Дмитриевым РФПИ вместе с партнерами инвестировал в экономику России более 2,3 триллиона рублей.

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