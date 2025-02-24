Арктический удар: на Россию надвигаются аномальные морозы

Синоптики предупреждают о резких перепадах температуры в регионах страны.

В Санкт-Петербурге наступило потепление. Осадков нет, в городе чуть больше нуля градусов. В ближайшие дни ожидается постепенное повышение температуры. Начиная со среды возможны дожди и снег.

В столице и в Подмосковье две ближайшие ночи будут очень холодными — до минус 20 градусов.

Еще холоднее — до минус 30 градусов — будет на этой неделе в Ставрополье, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне. Жителям уже пришли предупреждения об аномальной погоде.