Арктический удар: на Россию надвигаются аномальные морозы

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МЧС по Северной Осетии распространило штормовое предупреждение из-за заморозков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Синоптики предупреждают о резких перепадах температуры в регионах страны.

В Санкт-Петербурге наступило потепление. Осадков нет, в городе чуть больше нуля градусов. В ближайшие дни ожидается постепенное повышение температуры. Начиная со среды возможны дожди и снег.

В столице и в Подмосковье две ближайшие ночи будут очень холодными — до минус 20 градусов.
Еще холоднее — до минус 30 градусов — будет на этой неделе в Ставрополье, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне. Жителям уже пришли предупреждения об аномальной погоде.

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Погода
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

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