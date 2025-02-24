Арктический удар: на Россию надвигаются аномальные морозы
МЧС по Северной Осетии распространило штормовое предупреждение из-за заморозков
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Синоптики предупреждают о резких перепадах температуры в регионах страны.
В Санкт-Петербурге наступило потепление. Осадков нет, в городе чуть больше нуля градусов. В ближайшие дни ожидается постепенное повышение температуры. Начиная со среды возможны дожди и снег.
В столице и в Подмосковье две ближайшие ночи будут очень холодными — до минус 20 градусов.
Еще холоднее — до минус 30 градусов — будет на этой неделе в Ставрополье, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне. Жителям уже пришли предупреждения об аномальной погоде.
- 23 февр
- Зима не уступит права: минусовая температура возможна до конца марта
- 22 февр
- Скользкая дорожка: метеорологи о погоде в Москве 22 февраля
- 21 февр
- Весна на пороге: какая погода ожидает москвичей в конце февраля
- 20 февр
- Зимний апокалипсис: юг России сковали морозы и снегопады
- 20 февр
- Гололедица и облачность: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 20 февраля
- 19 февр
- Снежная каша, заносы и гололедица: мощные снегопады накрыли южные регионы России
- 19 февр
- Раньше срока? Синоптик назвал дату наступления в Москве метеорологической весны
- 18 февр
- В центре циклона: высота снежных сугробов в горах Сочи достигла двух с половиной метров
- 17 февр
- Холода все же придут? Какая погода будет в Москве к 23 февраля
- 16 февр
- Сильный снегопад обрушился на южный берег Крыма, дорога на Ай-Петри закрыта
79%
-0.34 92.02
-0.46
Нашли ошибку?