На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Эмилии

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У девочки тяжелое генетическое заболевание легких — опасна любая инфекция.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня День добрых дел на Пятом канале. И наша с вами помощь нужна маленькой Эмилии из Московской области. У девочки тяжёлое генетическое заболевание легких. Опасна любая инфекция. Для систематической очистки дыхательных путей требуется специальный жилет стоимостью 1,5 миллиона рублей. Помочь маме собрать деньги можем мы с вами. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или наведите камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране.

Очаровательная и жизнерадостная Эмилия с заразительным смехом для всех гостей устраивает концерт – поет и танцует. Но веселье заканчивается сразу, как только мама зовет на очередную ингаляцию. У девочки тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз. При нем в организме вырабатывается вязкий секрет, из-за которого страдают легкие.

«Каждый месяц мы делаем посев на флору, проверяем, какие у нас в легких инфекции. В зависимости от инфекции мы уже принимаем тот или иной антибиотик», – рассказывает мама Эмилии Шушан Бабаян.

Диагноз Эмилии поставили в пять месяцев. С тех пор каждый ее день расписан по минутам – помимо ингаляций прием лекарств и лечебная физкультура. Любая простуда для девочки опасна. Поэтому в общественные места только в маске. Антисептик всегда под рукой.

Эмилия ходит в садик, только на два-три часа. А еще учит английский, занимается гимнастикой, но больше всего любит ходить в театральную студию.

Несмотря на все старания мамы, процедуры и лекарства, состояние легких у малышки ухудшается. Мокрота выходит плохо.

«Любая пневмония, любой бронхит могут привести к тому, что образуется безвоздушный участок легкого, который не восстановится. Это ателектаз. И мы уже не сможем никак восстановить. И мы можем получить к десяти годам уже потерю 90% в легочной ткани», – объясняет врач-педиатр Анастасия Горяинова.

Помочь справиться с инфекциями и снизить риск заражения в дальнейшем возможно, нужно специальное устройство – пневмовибрационный жилет. Система поможет выводить вязкую мокроту, а лекарства смогут лучше проникать во все отделы легких.

Но стоит такой жилет огромных денег – 1 500 000 рублей. Мама осилить такую огромную сумму не может – она воспитывает дочку одна. Отец платит только алименты – 12 тысяч рублей в месяц.

Мы с вами, все вместе, можем помочь Эмилии научиться жить с неизлечимым заболеванием. Тогда у этой малышки появится шанс осуществить свою мечту – петь и стать актрисой.

Тема:
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