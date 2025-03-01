Риск столкновения астероида 2024 YR4 с Землей может возрасти к 2028 году

Ученые еще не теряют надежды, что встречи с космическим телом удастся избежать.

Вероятность столкновения Земли с астероидом 2024 YR4, которое ожидалось в 2032 году, значительно снизилась. Однако ученые не расслабились, а начали более активную работу по прогнозированию. Потому что риск встречи с небесным телом начнет расти в 2028 году.

Совсем скоро оно исчезнет из поля зрения телескопов, после чего на три года пропадет с радаров. Об этом в интервью ТАСС рассказал астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша РАН Леонид Еленин.

Еленин открыл шесть комет и 300 с лишним астероидов, он раскрыл и труды коллег относительно судьбы 2024 YR4. У ученых есть три гипотезы. Первая предполагает пролет астероида мимо Земли, вторая — его столкновение с Луной, третья — вход в атмосферу голубой планеты 22 декабря 2032 года.

«В апреле объект 2024 YR4 выйдет из поля зрения наших телескопов, и мы его увидим только в 2028 году. За эти несколько лет неопределенность возрастет, поэтому, возможно, в 2028 году будет небольшой всплеск роста вероятности столкновения», — заявил астроном.

В 2028-м, по словам Еленина, телескопы снова поймают своими линзами космическое тело, только тогда ученым и удастся более точно определить его орбиту. Эксперт выразил надежду, что шансы на столкновения сведутся к нулю, и «мы выдохнем».

Стоит отметить, астероид был обнаружен относительно недавно, в декабре 2024-го, с помощью установленного в Чили телескопа. По примерным оценкам, его диаметр может составлять от 40 до 90 метров.

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) оценивали вероятность столкновения в феврале текущего года, она составляла 2,2%, затем 3,1%, а на прошлой неделе спустилась до отметки 0,28%. Европейское космическое агентство (ЕКА) в конце месяца представило еще более скромные цифры — до 0,002%.

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