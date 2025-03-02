Лавров уверен, что отправка иностранных миротворцев лишь спровоцирует Киев продолжать боевые действия против Москвы.

Пока США высказывают желание завершить конфликт на Украине, Европа требует «продолжение банкета». Об заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда».

По его словам, на место бывшего президента Штатов Джо Байдена в Белый дом пришла администрация нового американского лидера Дональда Трампа, которая руководствуется здравым смыслом. Она прямо говорит о желании завершить конфликт на Украине.

Однако в противовес этому Европа требует, чтобы все продолжалось. Лавров также подчеркнул, что планы европейских стран отправить миротворцев на Украину — это наглость. Ведь это спровоцирует Киев продолжать боевые действия против Москвы.

«Не хочу быть антиевропейцем. Однако нынешняя ситуация подтверждает мысль, которую излагают многие историки», — констатировал Лавров.

Министр иностранных дел обратил внимание на то, что за последние 500 лет все трагедии мира происходили из-за европейской политики. Причем США не играли никакой «подстрекательской роли».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал поддержку Киеву на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.