Противоречит праву: Минфин Франции выступил против изъятия замороженных активов России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Глава Минфина Франции Ломбар выступил против конфискации российских активов

Минфин Франции выступил против изъятия замороженных активов России

Фото: www.globallookpress.com/Stephan Gabriel

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Ранее Макрон заявил, что их конфискация невозможна.

Изъятие замороженных активов РФ, находящихся на Западе, противоречит нормам международного права. Об этом заявил глава министерства экономики Франции Эрик Ломбар в эфире телеканала France Info.

«Позиция Франции заключается в том, что эти российские активы принадлежат, в частности, российскому Центральному Банку, а мы не находимся в войне с Россией… Такие активы не могут быть конфискованы, поскольку это противоречило бы международным соглашениям», — сказал он.

При этом Ломбард допустил, что часть из них можно будет использовать, если это будет прописано в соглашении по урегулированию конфликта на Украине. Но изъять активы нельзя.

Однако ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга сообщил, что юридические последствия попыток изъять замороженные активы России с целью их передачи Украине будут иметь серьезные судебные последствия.

По его словам, рост подобных идей в последнее время наблюдаются на Западе. Власти РФ данные инициативы рассматривают как угрозу не только национальным интересам, но и как потенциальный удар по международной правовой системе и инвестиционному климату в целом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Великобритания и Франция разработают собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине.

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