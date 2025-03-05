«Красный шелк» станет первым российским фильмом в уникальном формате HFR 60 FPS

Сеть кинотеатров Синема Парк и Формула Кино и «НМГ Кинопрокат» с 6 марта запускают эксклюзивные показы фильма «Красный шелк». Они пройдут в уникальном формате HFR 60 кадров в секунду. У зрителей появится редкая возможность насладиться просмотром нашумевшего детективного экшена о бывшем царском агенте и «поучаствовать» в событиях, которые разворачиваются на экране.

Обычные форматы подразумевают частоту 24 кадра в секунду, технология HFR в свою очередь позволяет повысить ее в несколько раз. Среди очевидных преимуществ нового формата — повышенная четкость изображения, дополнительная плавность, а также улучшенная детализация кадров. Все это позволяет сделать картинку намного реалистичнее.

«Убеждены, что гости положительно воспримут наши попытки по качеству, оценив первый проект с компанией „НМГ Кинопрокат“. Предлагаем с 6 марта прийти в кинотеатры и посмотреть качество HFR 60 кадров в секунду на фильме „Красный шелк“. Мы не останавливаемся в воплощении идей и готовы дальше сохранять планку технологического кинолидера», — заявил генеральный директор киносети «Синема Парк и Формула Кино» Алексей Васясин.

Уникальный формат HFR 60 FPS позволит по достоинству оценить захватывающие экшен-сцены, а также невероятную работу художников-постановщиков.

Кинолента «Красный шелк» в прокате с 20 февраля 2025 года.

Ранее 5-tv.ru