На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Вики

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У девочки острый лимфобластный лейкоз, и ей срочно требуется пересадка костного мозга.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня на Пятом канале «День добрых дел»! Наша помощь нужна маленькой Вике — у девочки острый лимфобластный лейкоз, и ей срочно требуется пересадка костного мозга. Но прежде — необходим препарат, который поможет перенести курс химиотерапии. Лишь после этого операция будет возможна.

Лекарство стоит больше двух с половиной миллионов, и таких денег в семье нет.

Но помочь Вике можете вы — зрители Пятого канала. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 24-25. Или наведите камеру смартфона на QR-код, что появится на экране.

Сложные названия медицинских процедур и множества лекарств десятилетняя Вика выучила давно. Ведь почти всю свою жизнь эта улыбчивая и храбрая девочка борется с тяжелой болезнью. Вика родилась здоровой, но, когда малышке было всего два с половиной года, внезапно пришла беда — острый лимфобластный лейкоз.

«Это был шок, это был страх. Это было что-то неизвестное нам, потому что у нас в семье такого, ни у знакомых, ни у кого не было. Мы слышали, что где-то болеют такой болезнью, что это плохо, это рак, это может привести к смерти»,  — вспоминает ее мама Ксения Белова.

Мама Вики уже сбилась со счета, сколько курсов химиотерапии пришлось выдержать ее дочке. К счастью, раковые клетки удалось уничтожить. Но ослабел иммунитет. Из-за этого Вике нельзя было выходить на улицу, посещать детский сад и школу, общаться со сверстниками. Когда ей так этого хотелось!

«Она не бегала, не прыгала, как остальные дети во дворе летом, зимой на коньках она не каталась. Из-за боязни травмы, из-за боязни инфекции», — рассказывает мама Вики.

Но даже рецидив — когда болезнь вдруг вернулась, и лечение пришлось начинать заново, Вику не сломил. Прошлой осенью она наконец пошла в школу, где у нее теперь много друзей. Играет в спектаклях детской театральной студии. И всем, что узнала нового, делится с младшим братиком.

«Мы с ним учимся уже потихонечку считать, читать. Чтобы он не отставал от своего коллектива в садике. Также я люблю его забирать из садика, когда я иду в театральную студию, я люблю с мамой его забрать. Потом мы вместе обязательно идем домой и придумываем какую-нибудь игру», — делится Вика.

И вот новый удар — у Вики опять обнаружили злокачественные клетки, так называемые бласты. Нужна срочная пересадка костного мозга. Донором станет папа Вики.

«На данный момент 80% костного мозга девочки поражено злокачественными клетками, и таким детям обычно показано проведение аллогенной трансплантации костного мозга, но, чтобы выйти на этот этап, нам нужно сначала избавится от злокачественных клеток», — отметила врач — детский онколог Елизавета Королева.

Еще один курс химиотерапии организм Вики не перенесет. Ей необходим так называемый таргетный препарат, который будет прицельно уничтожать только раковые клетки, и при этом не нанесет вреда остальным органам.

К сожалению, он не зарегистрирован в России. Поэтому получить его можно будет только заплатив два с половиной миллиона рублей. Для родных Вики огромная сумма, и они надеются, что им помогут. И не сдаются.

«Мы готовы, что и после пересадки есть побочные эффекты. Что, возможно, будут и осложнения. Но очень надеемся, что мы это все пройдем, и это принесет нам победу над болезнью», — говорит мама девочки.

Лишь об этом — быть здоровой и вернуться к полноценной жизни — мечтает эта хрупкая девочка с сильным характером. И вы, зрители Пятого канала, прямо сейчас можете ей помочь.

«Все, о чем я мечтала, все есть. Только попасть домой к моему братику и котенку, к бабушкам», — говорит Вика.

Давайте вместе поможем Вике. Отправьте СМС с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 24-25.

Большое вам спасибо!

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