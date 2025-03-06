«С тех пор ни ногой»: Валерия объяснила, почему никогда не пойдет к психологу

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 50 0

Певица Валерия в юности обращалась к психологу

Валерия объяснила, почему не станет обращаться к психологу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Певица вспомнила о неприятном инциденте, который произошел много лет назад.

Певица Валерия заявила, что не станет обращаться к психологу. Своими мыслями по этому поводу знаменитость поделилась в беседе с изданием «Страсти».

Причиной тому неудачный опыт, из-за которого артистка больше не желает обращаться к специалисту этого профиля.

«Обращалась к психологу единственный раз, на заре моей туманной юности. Я поняла, что передо мной сидит такой ушлый человек, который был в сговоре с объектом моих сомнений, скажем так, и работал на него. С тех пор я ни ногой», — объяснила она.

Кроме того, в настоящий момент у певицы нет весомых поводов для обращения к психологу. Она чувствует себя прекрасно и не страдает от каких-либо комплексов. Не испытывает проблем артистка и из-за возраста — сейчас ей 56 лет. Она считает себя бодрее и здоровее, чем некоторые 20-летние девушки.

К слову, в социальных сетях Валерию нередко спрашивают, как ей удается выглядеть так роскошно в ее годы. А она не скрывает: все дело в строгой дисциплине, спорте и питании.

Недавно стало известно, что новый альбом знаменитости, который будет выпущен в апреле, станет последним в ее карьере. Кроме того, по словам продюсера Иосифа Пригожина, в ближайшие три года может состояться последний концерт Валерии, поскольку она планирует уйти со сцены и полноценно отдохнуть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иосиф Пригожин разозлил подписчиков.

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