Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Вики
Девочка страдает от агрессивной формы рака крови.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали о маленькой Вике, страдающей от от агрессивной формы рака крови.
Ребенок нуждается в дорогостоящем лечении, на которое требуется больше 2,5 миллионов рублей. Таких денег у семьи нет, но благодаря зрителям Пятого канала удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили 3 миллиона 526 тысяч 984 рубля. Этих денег хватит и на лекарственный препарат для Вики, и на лечение других подопечных фонда.
Спасибо вам большое!
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