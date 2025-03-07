Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Вики

Эфирная новость 28 0

Девочка страдает от агрессивной формы рака крови.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали о маленькой Вике, страдающей от от агрессивной формы рака крови. 

Ребенок нуждается в дорогостоящем лечении, на которое требуется больше 2,5 миллионов рублей. Таких денег у семьи нет, но благодаря зрителям Пятого канала удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили 3 миллиона 526 тысяч 984 рубля. Этих денег хватит и на лекарственный препарат для Вики, и на лечение других подопечных фонда.

Спасибо вам большое!

Тема:
День Добрых Дел
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