«Живу как фифа»: Баста рассказал об отношении к своей команде

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 35 0

Баста признался, что ругается на своих сотрудников

«Живу как фифа»: Баста рассказал об отношении к своей команде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В технической группе певца остаются только обладатели терпеливого нрава.

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, заявил, что успех любого исполнителя зависит от отобранных им работников. Об этом он сообщил в интервью Сергею Минаеву, опубликованному в Telegram-канале.

«Я не верю в успех без команды. Если честно, я живу как фифа: приехал, все уже готово, настроено, все меня ждут. Вышел, спел, уехал. Красота!» — признался в комфортных условиях для осуществления творческой деятельности исполнитель.

Баста добавил, что несмотря на старания его команды, он регулярно повышает на нее голос, для чего использует специальный маленький микрофон.

«В плане музыки я тиран. Орать могу беспощадно просто. В моей команде остаются люди со стальными нервами и психикой», — объявил певец главный критерий отбора для кандидатов, желающих сотрудничать с ним.

Собственной вспыльчивости Баста боится и сам: все, что он произносит в миниатюрный передатчик звука на сцене, он называет «страшными вещами», которые записывать не стоит. Подобное поведение музыкант объясняет стремлением не обмануть доверие зрителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Баста заплатил рэперу Гуфу за первое выступление.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:06
Вашингтон изучает способы быстрого ослабления санкций против России
2:40
Российские бойцы в зоне СВО поздравили любимых с Международным женским днем
2:13
Чудом выжили: на тротуаре лихач едва не сбил мать с коляской в Новосибирске
1:44
«Живу как фифа»: Баста рассказал об отношении к своей команде
1:20
Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
1:02
Снежный плен: как проходила операция по спасению сноубордистов в Сочи

Сейчас читают

Российские бойцы в зоне СВО поздравили любимых с Международным женским днем
«Женщины таковы»: Чиповская объяснила, почему распадаются российские пары
«Стрем»: Митрошина перед задержанием высмеяла неплательщиков налогов
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской