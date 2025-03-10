СК попросит суд арестовать блогера Митрошину по делу об отмывании денег
Девушке грозит до семи лет лишения свободы.
Фото: Instagram*/alexandramitroshina
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Следствие намерено направить ходатайство об избрании меры пресечения блогеру Александре Митрошиной, которую обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.
«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским районным судом города Москвы об избрании в отношении нее меры пресечения, связанной с лишением свободы», — указывают в ведомстве.
Кроме того, сотрудники столичного СК продолжают работу по изучению хозяйственно-финансовой документации. Митрошину также проверяют на причастность к другим экономическим преступлениям.
Александре Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы. Ее задержали по подозрению в отмывании 127 миллионов рублей, из которых она легализовала более 60 миллионов рублей. По версии следствия, блогер придумала схему махинаций, согласно которой сделала легальной часть неправомерного дохода путем скупки квартир в столице. Помимо этого, часть средств, зарабатываемых ею, поступала на счет ее делового партнера — некого П. А. Двуреченского.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что адвокат Митрошиной прокомментировал ее признание.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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