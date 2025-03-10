ВСУ ударили по торговому центру в Курской области, есть погибшие и раненые

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 169 0

В числе пострадавших — несовершеннолетние.

ВСУ ударили по торговому центру в Курской области, есть погибшие и раненые

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Тема:
Курская область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, три человека погибли, девять получили ранения различной степени тяжести. В числе раненых — четверо подростков 13–14 лет (слава богу, все не тяжелые)», — сказано в сообщении.

В момент атаки в здании было много людей, все они пришли за покупками после рабочего дня.

Пострадавшие находятся в Центральной районной больнице, им оказывается необходимая помощь. В кратчайшие сроки они будут доставлены в областную клиническую больницу силами санитарной авиации. На месте происшествия в настоящий момент пребывает глава Беловского района и другие должностные лица.

Хинштейн выразил глубокие соболезнования семьям погибших и отметил, что случившаяся трагедия — это невосполнимая потеря. Тем не менее власти Курской области сделают все от них зависящее, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь.

Пострадавшим глава региона пожелал скорейшего выздоровления. Он отметил, что врачи сделают для благополучия граждан «максимум возможного и невозможного», и добавил, что лично контролирует ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число погибших из-за атаки ВСУ на рынок в Херсонской области увеличилось.

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