«Сотни боевых беспилотников»: массовая атака дронов ВСУ на Москву и область

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 802 0

Минобороны РФ: над Подмосковьем сбили 91 беспилотник

«Сотни боевых беспилотников»: массовая атака дронов ВСУ на Москву и область

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

В результате ударов БПЛА погиб один человек.

Москва и область 11 марта подверглась массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробнее о том, что известно к этому часу, — читайте в материале 5-tv.ru.

Что произошло

Сообщения о беспилотниках стали появляться около четырех часов утра. Об этом сообщал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. В тот момент около семи дронов сбили Раменском городском округе.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Позже БПЛА зафиксировали и в Домодедово. Все это время на месте работали экстренные службы. К шести часам утра было ликвидировано 58 вражеских БПЛА.

Повреждения и пострадавшие

В 5:14 стало известно, что при ударе беспилотника погиб сотрудник «Мираторга» и двое человек пострадали.

«В результате падения обломков БПЛА в 5:14 пострадали объекты на территории дистрибьюторского центра компании „Мираторг“ в Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Видное и Домодедово, где им оказывается медицинская помощь», — уточниливв организации в беседе с агентством РИА Новости.

В 7:24 губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале сообщил, что в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям). Количество пострадавших увеличилось до трех.

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Обломки беспилотников упали на многоквартирный дом, расположенный в Раменском в районе Северного шоссе. С 19 по 22 этажи были повреждены минимум семь квартир. Из здания эвакуировали 12 человек, среди них трое детей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Некоторых эвакуированных разместили в ближайшей гимназии, другие ушли к своим родственникам.

К тому моменту, было сбито более 60 БПЛА. Вызовы о взрывах и ударах поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников. Помимо этого, был поврежден жилой многоэтажный дом в ЖК в деревне Сапроново.

По последним данным, в результате атаки дронов пострадали пять человек.

Аэропорт и железная дорога

Некоторое время спустя глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева заявила, что было введено ограничение на движение поездов через железнодорожную станцию «Домодедово» в направлении Москвы и области.

Однако позже она отметила, что движение электропоездов по первому и второму пути в сторону Москвы было возобновлено.

Временные ограничения затронули и столичные аэропорты Шереметьево и Внуково. Для обеспечения безопасности был закрыт прием и выпуск воздушных судов. Соответствующие меры приняли в аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в Нижнем Новгороде и Ярославской области.

Сколько беспилотников сбито

По словам мэра Москвы Сергея Собянина удалось отбить самую массированную атаку на столицу. Общее количество ликвидированных дронов составляет около сотни.

«Сбиты на разных рубежахв в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу», — написал он в своем Telegram-канале.

По последним данным Минобороны РФ в Московской области силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит 91 один беспилотник.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что три человека скончались после ракетного удара ВСУ по рынкув в селе Великие Копани Херсонской области.

Тема:
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