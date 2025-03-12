Российские войска планомерно уничтожают силы противника.

Группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в своем докладе президенту России Владимиру Путину. Ранее в этот день глава страны приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ.

По словам Герасимова, российские войска эффективно уничтожают силы противника, взяв под контроль более 1100 квадратных километров территории в приграничной зоне.

Начальник Генштаба также подчеркнул, что российская армия освободила более 86% ранее занятой украинскими боевиками территории, включая Малую Локню. Очевидно, планы Киева в Курской области не увенчались успехом, а действия ВСУ привели к значительным потерям.

Российские военные продолжают планомерно уничтожать изолированную группировку противника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте после удара ВСУ по заводскому комплексу. В ходе расследования будут установлены и привлечены к ответственности военнослужащие украинской армии, причастные к атаке. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе трое мужчин и одна женщина.