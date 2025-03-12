Путин назвал террористами взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ

Президент РФ Владимир Путин во время совещания в пункте управления курской группировкой Вооруженных сил России заявил о необходимости относиться к украинским боевикам, находящимся в плену Курской области, как к террористам.

«О пленных. Вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации», — пояснил лидер государства.

При этом Путин напомнил о важности сохранения гуманности к тем, кто находится в плену.

«Мы, как ко всем людям, относимся и должны относиться в будущем гуманно, ко всем, кто оказался в наших руках», — сказал он.

До этого Следственный комитет России сообщал, что в отношении ВСУ возбуждено уголовное дело по факту теракта против мирных жителей в селе Малая Локня Курской области. По имеющимся данным, вражеские силы убили двух россиян из числа мирных жителей. По информации ведомства, также возбуждено дело о террористическом акте со стороны ВСУ на местном комбикормовом заводе, в ходе которого погибло четверо человек и двое получили ранения.

Ранее, писал 5-tv.ru, жители села Казачья Локня в Курской области рассказали об издевательствах боевиков ВСУ. Россияне поделились тем, как жестоко украинские националисты обращались с ними в течение семи месяцев, пока контролировали территорию.