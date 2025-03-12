Путин назвал террористами взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ

Однако лидер РФ напомнил о важности сохранения гуманности.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в пункте управления курской группировкой Вооруженных сил России заявил о необходимости относиться к украинским боевикам, находящимся в плену Курской области, как к террористам.
«О пленных. Вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации», — пояснил лидер государства.
При этом Путин напомнил о важности сохранения гуманности к тем, кто находится в плену.
«Мы, как ко всем людям, относимся и должны относиться в будущем гуманно, ко всем, кто оказался в наших руках», — сказал он.
До этого Следственный комитет России сообщал, что в отношении ВСУ возбуждено уголовное дело по факту теракта против мирных жителей в селе Малая Локня Курской области. По имеющимся данным, вражеские силы убили двух россиян из числа мирных жителей. По информации ведомства, также возбуждено дело о террористическом акте со стороны ВСУ на местном комбикормовом заводе, в ходе которого погибло четверо человек и двое получили ранения.
Ранее, писал 5-tv.ru, жители села Казачья Локня в Курской области рассказали об издевательствах боевиков ВСУ. Россияне поделились тем, как жестоко украинские националисты обращались с ними в течение семи месяцев, пока контролировали территорию.
- 13 мар
- Опубликованы кадры прибытия Путина в Курскую область
- 12 мар
- Герасимов сообщил Путину об окружении и изоляции ВСУ в Курской области
- 12 мар
- Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области
- 12 мар
- Жители села Казачья Локня рассказали об издевательствах боевиков ВСУ
- 12 мар
- Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы
- 12 мар
- Планы Украины в Курской области провалились, заявил Герасимов
- 12 мар
- Российский боец рассказал о ситуации в Судже
- 12 мар
- «Живой щит»: ВСУ зверски расправлялись с гражданскими в Курской области
- 12 мар
- СК РФ возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства жителей Курской области
- 12 мар
- Зверства ВСУ против мирных жителей стали темой заседания Совбеза ООН
Читайте также
93%
0.05 93.97
0.31
Нашли ошибку?