Жители села Казачья Локня рассказали об издевательствах боевиков ВСУ

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 519 0

Населенный пункт теперь под контролем российских войск.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Жители села Казачья Локня в Курской области, освобожденного российскими войсками, рассказали 5-tv.ru о семи месяцах, проведенных под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Над нами издевались эти звери», — со слезами на глазах поделилась одна из местных жительниц.

Ее слова подтверждают другие. Елена Гарафонова, в свою очередь, рассказала об издевательствах со стороны националистов.

«Как один сказал оккупант: «Мы вас будем холить, лелеять, кормить, поить, лечить, чтобы подороже продать», — рассказала Елена.

Также она вспомнила, как националисты взяли и сбили женщину, которая шла по дороге.

Слова благодарности теперь выражает каждый житель села, который уцелел в этих кошмарных условиях: «Дай бог здоровья нашим военным».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные группировки войск «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачью Локню.

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