Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов рассказал об итогах операции «Поток» в Судже

Более 600 штурмовиков прошли 15 километров внутри трубы газотранспортной системы и вышли в глубине боевых порядков ВСУ.

Операция «Поток», проход российских военных по трубе газопровода в город Суджу в Курской области, принесла свои результаты. О них рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин накануне провел совещание в пункте управления курской группировкой ВС РФ. В ходе встречи Герасимов высоко оценил самоотверженность военнослужащих, изменивших ситуацию на участке фронта, а также рассказал, кто входил в группу. Он назвал героями участников штурмового подразделения, добровольческого отряда ветеранов, а также личного состава 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального значения «Ахмат».

«Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков группировки ВСУ. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», — сказал Герасимов.

Ранее, писал 5-tv.ru, начальник генштаба ВС РФ сообщил Путину об окружении и изоляции ВСУ в Курской области. По его словам, российские войска эффективно уничтожают силы киевского режима. Под контролем российских военнослужащих находятся более 1100 квадратных километров территории в приграничной зоне.