Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов рассказал об итогах операции «Поток» в Судже

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Герасимов: операция «Поток» в Судже способствовала свертыванию обороны ВСУ

Герасимов назвал итоги операции «Поток» в Судже

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Более 600 штурмовиков прошли 15 километров внутри трубы газотранспортной системы и вышли в глубине боевых порядков ВСУ.

Операция «Поток», проход российских военных по трубе газопровода в город Суджу в Курской области, принесла свои результаты. О них рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин накануне провел совещание в пункте управления курской группировкой ВС РФ. В ходе встречи Герасимов высоко оценил самоотверженность военнослужащих, изменивших ситуацию на участке фронта, а также рассказал, кто входил в группу. Он назвал героями участников штурмового подразделения, добровольческого отряда ветеранов, а также личного состава 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального значения «Ахмат».

«Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков группировки ВСУ. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», — сказал Герасимов.

Ранее, писал 5-tv.ru, начальник генштаба ВС РФ сообщил Путину об окружении и изоляции ВСУ в Курской области. По его словам, российские войска эффективно уничтожают силы киевского режима. Под контролем российских военнослужащих находятся более 1100 квадратных километров территории в приграничной зоне.

Тема:
Курская область
13 мар
Опубликованы кадры прибытия Путина в Курскую область
12 мар
Путин назвал террористами взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ
12 мар
Герасимов сообщил Путину об окружении и изоляции ВСУ в Курской области
12 мар
Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области
12 мар
Жители села Казачья Локня рассказали об издевательствах боевиков ВСУ
12 мар
Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы
12 мар
Планы Украины в Курской области провалились, заявил Герасимов
12 мар
Российский боец рассказал о ситуации в Судже
12 мар
«Живой щит»: ВСУ зверски расправлялись с гражданскими в Курской области
12 мар
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства жителей Курской области
+7° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
86.62
0.05 93.97
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

2:16
Закрытый судебным решением нелегальный хостел в Петербурге продолжает работать
1:57
От варенья до декора: как дать вторую жизнь увядшему букету
1:38
На книжной ярмарке в Минске представили книги Библиотеки Союзного государства
1:19
Московские предприятия значительно увеличили выпуск химической продукции
0:59
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов рассказал об итогах операции «Поток» в Судже
0:41
Опубликованы кадры прибытия Путина в Курскую область

Сейчас читают

«Виктория и День Победы»: российскую чемпионку подло наказали за поздравление с 9 Мая
Герасимов сообщил Путину об окружении и изоляции ВСУ в Курской области
Жители села Казачья Локня рассказали об издевательствах боевиков ВСУ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской