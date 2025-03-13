На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетнего Егора

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День Добрых дел на Пятом канале. И сегодня в нашей помощи нуждается трехлетний Егор, у которого детский церебральный паралич.

Мальчик может навсегда остаться прикованным к инвалидному креслу, если не провести операцию. Ее стоимость — 1 миллион 250 тысяч рублей. Помочь собрать деньги можем мы с вами. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на номер 75-11. Или наведите камеру вашего смартфона на QR-код на экране.

«Мы считали, что это во сне происходит, это не с нами, это невозможно. Но, когда пришло осознание, это был шок. Мы были, конечно, очень удивлены, мы не верили в это», — рассказывает Денис Ращупкин, папа Егора.

Родители решили во что бы то ни стало поставить сына на ноги. Помогают курсы массажа, занятия в бассейне, гимнастика — раз в три месяца мальчик проходит реабилитацию в разных городах страны. Занимается и дома.

К больничным палатам Егор уже привык. На очередное обследование берет любимую книгу про маленький красный трактор. Мальчик не только просит маму читать, но и учится сам. В три года знает наизусть алфавит и даже умеет считать.

Он не уступает в развитии здоровым детям — все схватывает на лету. Но сделать первый самостоятельный шаг мальчик не в силах. Ноги словно сковывают цепи. Чем взрослее становится Егор, тем сильнее напряжение в мышцах.

«Самое страшное, что начнут прогрессировать вторичные осложнения, которые эта болезнь дает. Когда перестают разгибаться колени, когда он перестает опускаться на носок, когда формируются подвывихи, затем вывихи бедра», — говорит Анна Федорова, мама Егора.

Врачи предупреждают — если срочно не провести операцию, малыш навсегда окажется прикованным к инвалидной коляске.

«Операция называется селективная дорсальная ризотомия. И ее целью является убрать спастику в мышцах ног. Для этого мы частично пересекаем чувствительные корешки, которые идут от спинного мозга к мышцам, и таким образом сокращаем поток импульсов, которые держат мышцы в напряжении», — объясняет заведующий отделением нейрохирургии НИКИ педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева Дмитрий Зиненко.

После этого Егор не будет отличаться от сверстников. Но стоит лечение огромных денег — на операцию и реабилитацию нужно найти 1 250 000 рублей. Такую сумму семье из Луганска взять просто негде.

Самое большое желание родителей — чтобы их сын жил жизнью обычного ребенка, мог сам передвигаться, чтобы бегал и играл, как остальные дети.

Мы с вами, все вместе, можем помочь Егору. И тогда у него получится не только сделать первый безболезненный шаг, но и, наконец, поиграть в догонялки вместе с младшим братом.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Егору, обратившись напрямую в благотворительный фонд.