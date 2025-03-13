Мошенники стали предлагать «заработок на лайках»

Эфирная новость 26 0

В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с лайками за деньги

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

О чем нужно знать, чтобы не попасться на новую удочку злоумышленников?

Еще один способ обмана придумали мошенники. О новой схеме рассказали в МВД РФ.

Злоумышленники под видом сервиса по продаже авиабилетов предлагают заработать на лайках, ставить оценки отелям и получать за это деньги.

Вначале пользователям даже могут выплачивать небольшое вознаграждение. Далее мошенники предлагают перейти на новый уровень дохода, а для этого нужно приобрести премиум-аккаунт. Или установить приложение, которое на деле оказывается вредоносной программой.

Закачав такую в гаджет, можно остаться без денег на банковских картах.

+9° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
86.62
0.05 94.26
0.29
Уроки Кровавой Луны: чем коварно лунное затмение 14 марта 2025

Последние новости

23:50
Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе: «Новый этап и полная неизвестность»
23:37
Купить билет в пару кликов: как работает новый сервис «Мосбилет»
23:18
Мошенники стали предлагать «заработок на лайках»
23:00
Зубы вылетают, легкие травмируются: что опаснее — громкое или сдержанное чихание
22:40
Центробанк может повысить ключевую ставку 21 марта
22:24
Трамп: согласие РФ на прекращение огня позволит завершить конфликт на Украине

Сейчас читают

Путин: Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток
Себе во благо: как тревожное мышление сделать преимуществом
Уроки Кровавой Луны: чем коварно лунное затмение 14 марта 2025
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской