Мошенники стали предлагать «заработок на лайках»
В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с лайками за деньги
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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О чем нужно знать, чтобы не попасться на новую удочку злоумышленников?
Еще один способ обмана придумали мошенники. О новой схеме рассказали в МВД РФ.
Злоумышленники под видом сервиса по продаже авиабилетов предлагают заработать на лайках, ставить оценки отелям и получать за это деньги.
Вначале пользователям даже могут выплачивать небольшое вознаграждение. Далее мошенники предлагают перейти на новый уровень дохода, а для этого нужно приобрести премиум-аккаунт. Или установить приложение, которое на деле оказывается вредоносной программой.
Закачав такую в гаджет, можно остаться без денег на банковских картах.
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