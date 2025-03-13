Мошенники стали предлагать «заработок на лайках»

О чем нужно знать, чтобы не попасться на новую удочку злоумышленников?

Еще один способ обмана придумали мошенники. О новой схеме рассказали в МВД РФ.

Злоумышленники под видом сервиса по продаже авиабилетов предлагают заработать на лайках, ставить оценки отелям и получать за это деньги.

Вначале пользователям даже могут выплачивать небольшое вознаграждение. Далее мошенники предлагают перейти на новый уровень дохода, а для этого нужно приобрести премиум-аккаунт. Или установить приложение, которое на деле оказывается вредоносной программой.

Закачав такую в гаджет, можно остаться без денег на банковских картах.