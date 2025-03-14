Ковальчук рассказал о работе по обеспечению военных техсредствами реабилитации

Работа по обеспечению участников СВО техническими средствами реабилитации (ТСР) была выполнена качественно. Об этом рассказал председатель Счетной палаты России Борис Ковальчук на пленарном заседании Совета Федерации.

Была проведена проверка, которая показала, что на начало 2024 года на учете в Социальном фонде находилось более девяти тысяч человек. Из них около семи тысяч нуждались в колясках, протезах, тростях или костылях.

«За период 2022 года обеспечено было соответствующими техническими средствами реабилитации более 4,5 тысячи человек. В целом работа выстроена качественно», — подчеркнул Ковальчук.

Несмотря на это, он отметил ряд проблем, которые удалось выявить. Например, задержки по предоставлению помощи могли достигать полугода. В некоторых случаях специальное снаряжение уже было не нужно человеку.

Бывало и так, что когда военный самостоятельно приобретал ТСР, то возникали вопросы с задержкой компенсации денег. После введения электронных сертификатов на них иногда не хватало средств.

По словам Ковальчука, хоть ситуации носила точечный характер, но этот вопрос необходимо решить и продолжить анализировать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Счетная палата обнаружила нарушения более чем на 1,15 триллиона рублей.