«Каждый четверг к мужу приходит «новая женщина»: Тодоренко об отношениях с Топаловым

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 48 0

Регина Тодоренко заявила, что муж с ней не скучает

«К мужу приходит „новая женщина“»: Тодоренко об отношениях в семье

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Карьера на телевидении сильно влияет на личную жизнь артистки.

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что ради съемок в одном музыкальном шоу еженедельно меняет имидж. Об этом она сообщила поклонникам в личном блоге.

«Моему мужу (певцу Владу Топалову. — Прим. ред.) явно со мной не бывает скучно, потому что каждый четверг к нему приходит „новая женщина“ после съемок шоу», — пошутила знаменитость.

Свое заявление Регина сопроводила фотографией в новом образе. На ней судья музыкального проекта позирует в вязаном красном платье. Из украшений она остановила выбор на сверкающих серьгах-сердечках.

Однако поразила поклонников артистка своей прической. Короткие черные волосы стали настоящей неожиданностью для ее подписчиков. В комментариях начались споры: пошли изменения на пользу Регине или нет. Часть фанатов посчитала, что звезде больше идет быть «безбашенной блондинкой».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тодоренко подвела итоги семилетней совместной жизни с мужем Владом Топаловым.

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