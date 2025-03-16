«Глава семьи»: стало известно, сколько зарабатывает будущий зять Волочковой

Мужчина когда-то занимался бизнесом, но, увы, безуспешно.

Дочь заслуженной артистки России Анастасии Волочковой встречается с мужчиной, который зарабатывает репетиторством. Его услуги стоят 500 рублей в час, пишут aif.ru.

Возлюбленный Ариадны Никита Григорян занимался предпринимательством в 2023 году. Мужчина владел 90,91% акций компании по продаже табачных изделий. К сожалению, бизнес развалился, и мужчина остался должен 2,5 миллиона рублей.

«Мы прекрасно живем, у нас отличные условия. И работаю я исключительно для своего удовольствия. Глава семьи у нас — Никита, он всегда будет у меня на первом месте. Пока мы живем в Москве, но, возможно, когда-нибудь переедем в Петербург, потому что этот ритм жизни нам гораздо ближе, чем московский», — рассказывала ранее Ариадна.

Еще один бизнес Никиты — клининговая компания. По неизвестным причинам он закрыл ее и лишился дохода. В 2024 году жених Ариадны зарегистрировался на сайте выдачи микрозаймов. А еще годом ранее на его мобильный номер пытались взять займ на сумму в размере 15 тысяч рублей.

Свадьба Никиты и Ариадны запланирована на 26 апреля. Торжество должно состояться в Санкт-Петербурге, его полностью оплачивает Анастасия Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Волочкова раскрыла подробности свадьбы дочери.