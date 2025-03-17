Бойцы армии России освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны страны. Освобождение удалось благодаря слаженной работе группировки войск «Днепр».

Кроме того, известно, что украинские боевики потеряли свыше 495 единиц живой силы на донецком направлении специальной военной операции. А бойцы группировки войск «Центр» уничтожили американскую боевую машину пехоты Bradley.

Продолжается ведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.

Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Именно так были подписаны договоры о сотрудничестве и дружбе с ЛНР и ДНР, после чего Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали эти соглашения. Позже были проведены референдумы, по итогам которых области были возвращены в состав России.