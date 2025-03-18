Нужен брачный договор: Бородина вновь поставила себя в шаткое положение

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 56 0

Адвокат Кудряшов: Бородиной стоит заключить с Сердюковым брачный контракт

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Телеведущая систематически выбирает мужчин с финансоввым положением значительно ниже, чем ее.

Телеведущей Ксении Бородиной стоит заключить брачный контракт с ее возлюбленным, блогером Николаем Сердюковым ради своей безопасности. Об этом адвокат Александр Кудряшов эксклюзивно рассказал 5-tv.ru на закрытом показе мультфильма Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута».

В Европе 95% браков заключаются с подписанием брачного контракта, который четко регулирует правовой статус имущества супругов — как на момент создания семьи, так и в случае ее распада. Этот документ позволяет избежать неопределенности и конфликтов, заранее определяя условия раздела собственности. Однако в России, как отмечает адвокат, отношение к брачным договорам остается скептическим: многие воспринимают их как «предвестник развода», подрывающий доверие между партнерами еще до начала совместной жизни.

«Поэтому я считаю, что самым правильным для Ксюши было бы заключить брачный контракт, в котором прописать наличие имущества ну, либо если она не хочет ругаться с потенциальным мужем, то можно просто кратко написать о том, что все имущество, которое приобретено до брака, в случае его расторжения остается за ней. Имущество, которое определено в период брака, на кого приобретено, затем остается», — сказал Кудряшов.

Такая модель, по мнению адвоката, справедлива и прозрачна. Она не умаляет ценности семейных уз, а напротив, структурирует их, снижая риск юридических споров в будущем. Европейский опыт доказывает: брачный контракт — это не признак недоверия, а инструмент цивилизованного решения возможных разногласий.

России стоит перенимать эту практику. Вместо страха перед «бумажной формальностью» важно увидеть в договоре защиту интересов обоих партнеров. Как подчеркивает адвокат, такой подход не дискредитирует семью, а делает ее устойчивее, позволяя сосредоточиться на построении отношений, а не на потенциальных конфликтах из-за имущества.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Орлова прокомментировала сплетни о первом браке.

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