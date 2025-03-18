Собянин сообщил о планах озеленения исторической части Ленинского проспекта

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 18 0

Более 4,5 тысячи деревьев за год было высажено на 24 крупных магистралях.

Собянин сообщил о планах озеленения исторической части Ленинского проспекта

Фото: mos.ru

В 2024-м на 24 крупных магистралях Москвы высадили более 4,5 тысячи деревьев. В этом году запланирован практически такой же объем работ. Одним из главных объектов озеленения станет Ленинский проспект, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

«Зеленые стены деревьев защищают горожан от пыли и шума, идущих с проезжей части дорог. Большие раскидистые липы и вязы, яблони и черемуха, дубы и березы придают неповторимое очарование любой, даже самой обычной улице. Именно поэтому мы ведем активное озеленение вылетных магистралей и других крупных улиц Москвы, где до последнего времени зелени явно не хватало», — отметил мэр Москвы.

Прямой и широкий Ленинский проспект протянулся на 14 километров — от Садового кольца до Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Озеленить его за один год достаточно сложно. Кроме того, в средней части магистрали сейчас идет строительство метро. Тем не менее с 2021 по 2023 год на Ленинском проспекте высадили почти 1,6 тысячи деревьев, в основном на участках ближе к МКАД.

В 2025-м планируют провести комплексное озеленение исторической части Ленинского проспекта — между Садовым кольцом и площадью Гагарина, где высадят свыше 400 деревьев. Большая часть из них появится на широких тротуарах и создаст зеленую стену между проезжей частью и фасадами жилых домов. Часть деревьев украсит Калужскую площадь и площадь Гагарина, которые благодаря этому станут уютнее.

«Для Ленинского проспекта мы выбрали взрослые деревья возрастом 20–35 лет высотой от четырех до восьми метров: липы „паллида“ и вязы „новый горизонт“. Они прекрасно адаптируются к особенностям московского климата: стойко переносят суровые зимы и жаркое лето, устойчивы к сильным ветрам», — подчеркнул Сергей Собянин.

Посадочные работы начались примерно две недели назад. Полюбоваться результатом можно будет уже довольно скоро.

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