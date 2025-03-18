Патрушев рассказал о мерах по предотвращению природных пожаров и паводков
Регионам из федерального бюджета на 2025 год предусмотрено почти 20 миллиардов рублей.
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев во провел совещание в ситуационном центре МЧС РФ, на котором обсудили тему принятия мер по предотвращению природных пожаров и паводков.
Сейчас в центре повышенного внимания находятся восток европейской части страны и Южный Урал. Уже к концу первого месяца весны уровень воды в этих регионах может превысить нормативные показатели. В то же время малоснежная зима может привести к тому, что на европейской территории РФ уровень воды окажется ниже необходимых значений для хозяйственной деятельности.
Вице-премьер РФ добавил, что в 2025 году на строительство и ремонт гидротехнических сооружений и расчистку водных объектов выделено 6,5 миллиардов рублей.
По словам Патрушева, 2024 год оказался непростым из-за засушливой погоды. Для снижения риска возгораний в 2025-м будет значительно увеличена государственная поддержка. Рослесхозу будет выделено почти полмиллиарда рублей для создания лесопожарного центра на Дальнем Востоке.
«Также регионам из федерального бюджета на 2025 год предусмотрено почти 20 млрд рублей. Это значительно больше, чем годом ранее. В том числе свыше 5 млрд дополнительно выделено наиболее горимым субъектам — Якутии, Забайкалью и Красноярскому краю», — прокомментировал Патрушев.
Вице-премьер в заключение обратил внимание на то, что в документах стратегического планирования указан ориентир — о необходимости ликвидации субъектами 80% пожаров в первые сутки после их обнаружения.
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