Более 500 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области

Спасатели сопровождают людей в пункты временного размещения, а также помогают в оформлении документов и поиске родственников.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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За сутки из Суджанского района Курской области эвакуированы 36 человек. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Спасатели сопровождают людей в пункты временного размещения, а также помогают в оформлении документов и поиске родственников. Особенное внимание уделяется пожилым и маломобильным людям. Кроме того, с людьми работают психологи.
С августа прошлого года при помочи сотрудников МЧС более 1700 человек смогли найти своих близких.
Всего сотрудники МЧС РФ, Минобороны РФ и другие структур смогли вывести 501 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти вся Курская область освобождена. Генерал-лейтенант и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отметил, что вооруженные силы РФ уничтожили значительную часть вражеских сил. До этого он сообщал, что украинские силы пытаются удержать лишь три населенных пункта в Курской области. Он также отмечал, что подразделения российских войск продолжают наступление, и часть из них уже переместилась в Сумскую область.
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