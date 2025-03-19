Борт с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Москве

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева Эксклюзив 29 0

Военным оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Фото, видео: 5-tv.ru

Самолет с 175 российскими военными, освобожденными из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ), приземлился в Москве. Бойцам будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

«Радость. Гордость за страну. Спасибо России, что не забывают своих воинов. <…> Я дома!» — поделился эмоциями освобожденный боец ВС РФ с позывным «Скобарь».

В беседе с корреспондентом «Известий» Леонидом Клименчуком военнослужащий с позывным «Люцифер» заявил, что в плену провел более года. Боец с трудом верит, что скоро окажется на Родине.

«В одном лагере [пленных] — [условия] кое-как, в другом вообще не было условий. Высокая влажность, полно всяких заболеваний. Там тяжело психологически», — поделился освобожденный военный с позывным «Гусь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле «175 на 175», сообщили в Минобороны РФ.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
1.35 90.83
3.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:57
«Пережила ад за 8 месяцев»: девушка рассказала о зверствах ВСУ в Курской области
23:39
Индия, Бразилия, Египет: в дружественных странах появятся детские книги московских издательств
23:20
Борт с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Москве
23:15
Трамп установил срок для новой ядерной сделки с Ираном
22:52
Магнитная буря 20 марта: что известно о грядущих солнечных вспышках
22:36
Трамп согласился работать над запросом Киева о поставке дополнительных систем ПВО

Сейчас читают

Игорь Левитас: Причина конфликта на Украине — в менталитете ее жителей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Время обнуления и силы: как загадывать желание в День весеннего равноденствия

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп