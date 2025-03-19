Борт с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Москве

Военным оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
Фото, видео: 5-tv.ru
Самолет с 175 российскими военными, освобожденными из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ), приземлился в Москве. Бойцам будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
«Радость. Гордость за страну. Спасибо России, что не забывают своих воинов. <…> Я дома!» — поделился эмоциями освобожденный боец ВС РФ с позывным «Скобарь».
В беседе с корреспондентом «Известий» Леонидом Клименчуком военнослужащий с позывным «Люцифер» заявил, что в плену провел более года. Боец с трудом верит, что скоро окажется на Родине.
«В одном лагере [пленных] — [условия] кое-как, в другом вообще не было условий. Высокая влажность, полно всяких заболеваний. Там тяжело психологически», — поделился освобожденный военный с позывным «Гусь».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле «175 на 175», сообщили в Минобороны РФ.
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