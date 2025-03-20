Из Суджанского района Курской области эвакуировали более 540 человек

Сейчас они находятся в пункте временного размещения.
Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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С момента освобождения Суджи из Курской области было эвакуировано 544 человека. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщило МЧС России.
«За сутки из Суджанского района перемещены 19 человек. Всего с 12 марта — 544», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день, на территории Суджанского района Курской области обустроено 67 пунктов временного размещения жителей, в которых находится более шести тысяч человек. Сотрудники экстренных служб ежедневно получают сотни звонков на телефон «горячей линии» по региону — подавляющая часть звонящих пытаются найти своих родственников.
Сообщается также, что эвакуированные жители освобожденного от оккупантов региона обеспечиваются всем необходимым и находятся под наблюдением врачей-специалистов. Более того, им предоставляется профессиональная психологическая помощь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бойцы армии России завершают разгром украинских боевиков в Курской области. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
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