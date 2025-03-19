Путин: войска РФ завершают разгром украинских боевиков в Курской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 28 0

Все боевики в регионе — это террористы, и их злодеяния нужно тщательно расследовать.

Путин: войска РФ завершают разгром украинских боевиков в Курской области

Фото: © РИА Новости/ Станислав Красильников

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Тема:
Курская область Спецоперация

Бойцы армии России завершают разгром украинских боевиков в Курской области. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

«Вы знаете, мы все хорошо знаем, что наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций. И завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — подчеркнул лидер РФ.

В соответствии с российскими законами все украинские боевики и наемники из западных стран будут классифицироваться в качестве террористов. Иного и быть не может после совершения кучи преступлений в Курской области против мирных людей.

Кроме того, глава России призвал тщательно расследовать и выявлять такие преступления. Он также попросил органы прокуратуры провести совместную работу с другими службами на освобожденных территориях Российской Федерации, в том числе и в Судже.

«Все эти преступники, каратели, те кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru делился кадрами, как проходит эвакуация мирных жителей из Суджи. Многие провели эти девять месяцев в подвалах и сараях — без доступа к нормальной еде и воде.

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