СК возбудил уголовное дело о теракте после подрыва газораспределительной станции «Суджа»

Боевики ВСУ атаковали объект накануне.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после подрыва газораспределительной станции «Суджа» боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — отмечается в публикации.

По информации следствия, накануне боевики ВСУ, незаконно вторгшиеся на территорию России, целенаправленно атаковали объект. В результате станция получила сильные повреждения.

В заключение Петренко подчеркнула, что все причастные к преступлению будут привлечены к ответственности.

Прежде стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали пожарную часть в Запорожской области беспилотниками. Атака стала пятой за текущую неделю. В МЧС сообщили, что украинские боевики целенаправленно наносят удары по подразделениям, которые выполняют задачи по защите мирных граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над российскими регионами за ночь сбили 43 дрона Вооруженных сил Украины.