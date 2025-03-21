СК возбудил уголовное дело о теракте после подрыва газораспределительной станции «Суджа»
По факту подрыва газораспределительной станции «Суджа» возбуждено уголовное дело
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Боевики ВСУ атаковали объект накануне.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после подрыва газораспределительной станции «Суджа» боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале.
«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — отмечается в публикации.
По информации следствия, накануне боевики ВСУ, незаконно вторгшиеся на территорию России, целенаправленно атаковали объект. В результате станция получила сильные повреждения.
В заключение Петренко подчеркнула, что все причастные к преступлению будут привлечены к ответственности.
Прежде стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали пожарную часть в Запорожской области беспилотниками. Атака стала пятой за текущую неделю. В МЧС сообщили, что украинские боевики целенаправленно наносят удары по подразделениям, которые выполняют задачи по защите мирных граждан.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что над российскими регионами за ночь сбили 43 дрона Вооруженных сил Украины.
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