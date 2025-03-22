В Мариуполе почтили память жертв теракта в «Крокусе», унесшего 145 жизней

В Мариуполе почтили память жертв террористического акта в Крокус Сити Холле
Фото, видео: 5-tv.ru
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Год назад трагедия унесла жизни 145 человек.
Сегодня, 22 марта — день памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Мариупольские молодежные объединения — активисты «Молодой Гвардии» и волонтеры — и жители города память жертв террористического акта. Об этом рассказал руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР Сергей Добровольский.
На центральной площади города установили баннер и фотовыставку — рядоом собравшиеся возложили цветы в память о погибших.
«Мы живем десять лет в том, что нас обстреливают террористы постоянно <…> Gоэтому кто как не мы должны в такие даты возлагать цветы и помнить об этих событиях», —сказал Добровольский.
Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Менее чем за 12 часов беглецов удалось поймать.
Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения.
Ранее, писал 5-tv.ru, стало известно, что террористы рассматривали возможность нападения на Красную площадь вместо «Крокуса».
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