Террористы рассматривали возможность нападения на Красную площадь вместо «Крокуса»
Террористы рассматривали возможность нападения на Красную площадь вместо Крокуса
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Кроме того, они оценивали вариант с московской синагогой.
Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл» в Москве, рассматривали иные варианты устройства массового убийства людей. Среди них — Красная площадь в столице и московская синагога. Об этом информационному агентству РИА Новости сообщил адвокат одного из обвиняемых в преступлении.
Басманный районный суд Москвы также продлил арест Назримаду Лутфуллои*, Якубджони Юсуфзода*, Мухаммаду Зоир Шарипзода*, Джумахону Курбонову*, которых обвиняют в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».
Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали.
Менее чем за 12 часов беглых террористов удалось поймать. Они планировали пересечь границу Брянской области и Украины, где для них заранее подготовили «окно».
Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.
* — внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов
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