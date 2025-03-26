В США сняли гриф секретности с расследования ФБР о якобы связях Трампа с Россией

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Глава Белого дома назвал эту ситуацию позором.

Трамп снял гиф секретности с расследования ФБР

Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP

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Президент США Дональд Трамп снял гиф секретности с расследования ФБР 2016–2017 годов о якобы его связях с Россией. Лидер Соединенных Штатов подписал соответствующие документы в прямом эфире, который транслировался на сайте Белого дома.

«Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, все рассекречено», — сказал он, подписывая документ.

Трамп обязал Министерство юстиций рассекретить документы о расследовании его якобы связи с Россией. Данное дело получило кодовое название Crossfire Hurricane, в переводе — «Ураган перекрестного огня».

Расследование было начато в 2016 году, завершено в 2017-м. Однако спустя два года Уильям Барри, занимающий в то время должность генерального прокурора, направил дело на проверку спецпрокурору Джону Дарему.

Последний пришел к выводу, что ФБР действовала нетипично, а оснований для начала следствия было недостаточно. Уточняется, что документ был рассекречен лишь частично, на какие-то данные гриф все еще наложен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США опубликовали засекреченные документы по делу об убийстве Кеннеди.

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