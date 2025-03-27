На Пятом канале акция «День добрых дел» для десятилетнего Андрея

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У мальчика страшный диагноз — отмирание почки.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня День добрых дел на Пятом канале. И наша с вами помощь нужна маленькому Андрею из Владимирской области. У мальчика страшный диагноз — отмирание почки. Он уже перенес несколько сложных операций. Но теперь требуется еще одна. Ее стоимость — более 4 миллионов рублей.

Помочь семье ребенка собрать необходимые средства можем мы с вами. Для этого необходимо отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 46-40. Или отсканировать QR-код на экране. Он будет в течение всего сюжета.

Сейчас Андрею десять и он мечтает стать кораблестроителем. Хочет покорить Антарктику — на собственном крейсере. Вот только планы могут не осуществиться из-за серьезной болезни. У мальчика врожденный порок мочевыделительной системы. Его обнаружили еще во время беременности мамы.

Первую операцию Андрею сделали на десятый день жизни. Были опасения, что понадобится пересадка почки. К счастью, обошлось.

«Родители должны радоваться рождению, появлению своего чада на свет, а для нас вопрос стоял о том — а выживет ли он», — вспоминает Екатерина Кириллова, мама Андрея.

Андрей — единственный и долгожданный ребенок — перенес уже 16 хирургических вмешательств. Некоторые длились по 6-8 часов. Сейчас раз в два месяца мальчик ездит к врачам в Москву. Недавно они объявили — состояние Андрея ухудшается.

«По данному обследованию нарастает снова обструкция, которая при отсутствии помощи будет мешать функции почки. И от этого, соответственно, могут прогрессировать всевозможные осложнения хронической болезни почек», — объясняет кандидат медицинских наук, педиатр, нефролог Людмила Осипова.

Нужна еще одна операция, ее проведут максимально щадящим методом. После предыдущих вмешательств на почках уже есть рубцы. И сейчас важно не усугубить ситуацию.

«У нас идет отмирание почки. И в конечном итоге, если мы сейчас не сделаем заключительную эту операцию, в дальнейшем мы потеряем почку. А у него обе почки работают не в полную силу», — говорит мама Андрея.

Операция стоит 4094484 рубля. Без помощи неравнодушных людей родителям мальчика точно не обойтись.

Всего немного наших с вами усилий и Андрей навсегда избавится от своего недуга. И тогда непременно исполнится его мечта — он станет кораблестроителем.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Андрею, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
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