Будущее поврежденных газопроводов также обсуждается между РФ и США.

Германия рассматривает возможность восстановления «Северных потоков». Однако не все так просто, поскольку США устанавливают контроль над энергетической сферой и в Европе. Так, возобновление работы газопровода «Северный поток — 2» для ФРГ невозможно без одобрения Вашингтона. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил депутат Бундестага Штеффен Котре.

Он подчеркнул, что Штаты могли бы извлечь дополнительную выгоду, если бы участвовали в продаже российского СПГ. Это может укрепить их стратегические интересы, но при этом ослабить независимость Европы в жизненно важных вопросах.

Увеличение поставок российского газа в ЕС стало одной из тем переговоров между Москвой и Вашингтоном. В частности, о том, что стороны сейчас обсуждают возобновление работы газопроводов «Северный поток», ранее сообщил глава нашего МИД Сергей Лавров.