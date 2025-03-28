Германия рассматривает возможность восстановления «Северных потоков»: есть одно «но»
Германия рассматривают восстановление «Северных потоков»
Фото, видео: www.globallookpress.com/Stefan Sauer; 5-tv.ru
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Будущее поврежденных газопроводов также обсуждается между РФ и США.
Германия рассматривает возможность восстановления «Северных потоков». Однако не все так просто, поскольку США устанавливают контроль над энергетической сферой и в Европе. Так, возобновление работы газопровода «Северный поток — 2» для ФРГ невозможно без одобрения Вашингтона. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил депутат Бундестага Штеффен Котре.
Он подчеркнул, что Штаты могли бы извлечь дополнительную выгоду, если бы участвовали в продаже российского СПГ. Это может укрепить их стратегические интересы, но при этом ослабить независимость Европы в жизненно важных вопросах.
Увеличение поставок российского газа в ЕС стало одной из тем переговоров между Москвой и Вашингтоном. В частности, о том, что стороны сейчас обсуждают возобновление работы газопроводов «Северный поток», ранее сообщил глава нашего МИД Сергей Лавров.
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