В Курской области погиб Герой России Тибилов

Его героизм и мужество отмечал Путин.
Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель
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Герой России, майор Марат Тибилов погиб при выполнении служебно-боевой задачи в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит слова соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии», — сообщили в ведомстве.
Майор Марат Тибилов с позывным «Талиб» был удостоен звания Героя России за героизм, проявленный в ходе проведения спецоперации по защите жителей Донбасса. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин вручил ему медаль «Золотую Звезду». На церемонии глава государства отметил отвагу участников СВО.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказывал, что Тибилов принимал активное участие в отражении атаки украинских войск в регионе. Он подчеркнул, что работа бойца — это пример высочайшего профессионализма, а также преданности долгу и любви к своей стране.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что из освобожденного села в Курской области вывезли тело Героя РФ Сергея Чебнева.
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