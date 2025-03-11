Тело Героя РФ Сергея Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 792 0

Из освобожденного села в Курской области вывезли тело Героя РФ Сергея Чебнева

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Командир батальона погиб, защищая Малую Локню.

Тело Героя России, командира батальона 9-го мотострелкового полка Сергея Чебнева, вывезли из освобожденного села Малая Локня в Курской области, где он погиб. Об этом 5-tv.ru рассказали солдаты 1-го батальона 9-го мотострелкового полка.

«Было чувство невыполненного долга, потому что я ходил, но так и не смог забрать его с собой. Но сейчас, спустя полгода, мы все-таки это сделали. Он на месте, мы его забираем и долг товарища, сослуживца, я думаю, я выполнил», — поделился боец с позывным «Герань».

Сергей Чебнев погиб в ходе защиты села Малая Локня 18 августа 2024 года. Он взял под контроль личный состав трех полков и на протяжении 12 дней полностью контролировал оборону населенного пункта. Во время столкновения штурмовой группы и боевиков ВСУ был убит.

Чебнева посмертно удостоили медали «Золотая Звезда». Президент России Владимир Путин встретился с вдовой погибшего 6 марта и вручил ей награду. Глава страны отметил, что герой погиб не только ради защиты своих бойцов, но и ради мирных жителей. Благодаря его жертве те смогли спрятаться в безопасном месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин расчувствовался после рассказа матери погибшего военного.

Тема:
Курская область
11 мар
Число погибших при обстреле торгового центра в Курской области увеличилось
10 мар
ВСУ ударили по торговому центру в Курской области, есть погибшие и раненые
10 мар
Дерзкая операция: как российские бойцы по трубопроводу проникли в тыл ВСУ под Суджей
10 мар
Потери боевиков ВСУ в Курской области превысили 66 тысяч человек
10 мар
«Град» накрыл боевиков ВСУ вместе с пикапом. Лучшее видео из зоны СВО
10 мар
Алаудинов назвал исторической операцию «бросок через трубу» в Курской области
9 мар
Российские силы освободили три населенных пункта в Курской области
9 мар
Кольцо сжимается: ВС РФ наступают на всех направлениях в Курской области
8 мар
В Курской области 14 домов были повреждены из-за атаки Украины
8 мар
Уголовное дело возбудили после удара ВСУ по жилому дому в Курской области
+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
88.39
-0.75 95.44
-1.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

0:39
Около 300 горняков эвакуировались с шахты Заполярная-2 в Коми
0:20
Число погибших при обстреле торгового центра в Курской области увеличилось
0:01
Тело Героя РФ Сергея Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области
23:42
Можно остаться без зубов? Чем опасны отбеливающие пасты
23:20
Без вреда для фигуры: что приготовить на поздний ужин
23:00
«Фантастическая страна»: внук Шарля де Голля высказал свое мнение о России

Сейчас читают

«Нема грошей»: МВФ вдвое сократил новый транш Киеву за невыполнение условий кредита
Дерзкая операция: как российские бойцы по трубопроводу проникли в тыл ВСУ под Суджей
Маэстро советской музыки: Александр Зацепин празднует 99-летие
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской