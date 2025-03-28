Глюкоза извинилась за скандальный концерт и рассказала о тяжелой смерти бабушки

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

Заглушить боль певица пыталась с помощью антидепрессантов.

Глюкоза извинилась за скандальный концерт и рассказала о тяжелой смерти бабушки

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певица Глюкоза призналась, что ей ужасно стыдно за свое скандальное выступление в Красноярске. Как пишет издание «Страсти», такое поведение артистки могло быть связано с депрессией из-за тяжелой потери бабушки.

По словам исполнительницы, ее вызвавшее негодование общественности поведение на сцене было обусловлено длительным приемом антидепрессантов. Как призналась Глюкоза, вспоминая тот день ей буквально хочется «сорвать с себя кожу и родиться заново», чтобы не испытывать снова того стыда, который вызывает у нее тот инцидент.

Певица объяснила, что такое в ее карьере случилось впервые и причиной этому стала потеря очень близкого для нее человека — ее любимой бабушки. Пенсионерка тяжело болела и испытывала сильные мучения, а ее внучка не находила себе места, ведь помочь ничем не могла.

«Она надеялась уснуть и не проснуться, но уходила тяжело два месяца. Я была рядом, даже гастроли прерывала. Однажды она сказала: «Больше не могу», а я ответила: «Бабуль, я же не могу тебя убить». Она вздохнула: «Жаль», — вспоминает те чудовищные дни Глюкоза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глюкоза продолжает эксперименты с внешностью и все больше пугает фанатов.

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