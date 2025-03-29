«Под завалами нечем дышать»: обстановка в Бангкоке после землетрясения

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 32 0

В Бангкоке спасатели начали разбирать завалы разрушенного 55-этажного небоскреба

Фото, видео: Reuters/Athit Perawongmetha; 5-tv.ru

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У спасателей мало времени, чтобы оказать помощь выжившим.

В Бангкоке спасатели начали разбирать завалы небоскреба, который был разрушен мощными землетрясениями. Об этом рассказал корреспондент Антон Дряничкин, кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

«За моей спиной находится разрушенный небоскреб в правительственном квартале Бангкока. 55-этажное здание за считанные секунды полностью „сложилось“. Спасатели только-только начали подход к развалинам, чтобы искать пострадавших», — передает корреспондент.

По его словам, вероятность повторных обрушений очень пугает спасателей. Пострадавшим от землетрясения гражданам помощь оказывают волонтеры и военные, на месте инцидента работает специальная техника.

«Счет идет на минуты, потому что дышать под завалами абсолютно нечем», — отметил Дряничкин.

Российский турист, пребывающий в Бангкоке, описал обстановку там. Некоторые торговые центры закрыты, запрещен вход в магазины, расположенные на первых этажах высотных домов. Также нельзя пользоваться метро. Однако даже при таких обстоятельствах Бангкок не находится в критическом состоянии, уверен турист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что очевидцы землетрясения в Бангкоке рассказали о первых секундах после трагедии.

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