Очевидцы землетрясения в Бангкоке рассказали о первых секундах после трагедии

Сегодня в Таиланде и Мьянме произошла целая череда разрушительных землетрясений, в эпицентре природного катаклизма оказались до двух тысяч россиян, отдыхающих в этих странах. 5-tv.ru удалось связаться с ними и из первых уст узнать хронологию случившейся трагедии.

«Я была на 54 этаже в квартире — толчки ощущались скорее не как толчки, а как расшатывание здания. И интересно, что ощущения были, как будто оно шатается не из стороны в сторону, а полукругом. Это ощущалось телесно, хотя в первое мгновение показалось, что просто закружилась голова», — рассказывает Татьяна Кириллова, пострадавшая.

Похожие ощущения описывают и другие побывавшие в эпицентре катастрофы люди.

«В момент землетрясения я находился дома — я работал за компьютером и почувствовал легкое головокружение, но потом я понял, что это не головокружение, а дом мой шатается. После этого мы все дружно выбежали на улицу — там уже было много людей, был шок. Куски дома лежали на тротуаре, были видны трещины. Рядом строился дом — так вот его качало вместе с краном, то есть в какой-то момент начало казаться, что он вот-вот рухнет», — по горячим следам вспоминает Максим Пшеничников, один из пострадавших.

Очевидцы рассказывают о чувстве животного страха, которое они испытали.

«Когда мы поняли, что шатается здание, увидели, как плафоны шатаются, двери открываются-закрываются, все приходит в движение — мы с подругой встали в дверном проеме. Мы дождались, когда вот это первое шатание более-менее замедлилось и тогда уже побежали на лестницу — с 54 этажа. У нас был животный страх, что ты должен бежать изо всех сил, не обращая внимания на все трещины, на то, что сверху что-то сыпется, что рядом лежит отвалившаяся штукатурка. На улице люди повыбегали из многоэтажек — все в ужасе, вокруг огромные пробки», — добавила Татьяна Кириллова.

«Я сначала подумала, что это строительные работы, но потом вдруг начала сыпаться штукатурка и в этот момент я заподозрила что-то неладное. Звуки начали усиливаться — я вышла в общую зону и на моих глазах по зданию пошла трещина — все это сопровождалось падением штукатурки. Я подошла к персоналу и в этот момент на меня накатила первая волна животного страха, ведь я поняла, что персонал тоже не понимает, что происходит. Персонал был в панике, никаких инструкций от него мы не получили — они просто побежали к лестнице, и мы побежали вслед за ними», — подтверждает ее слова еще одна россиянка Вероника Пименова.

Тем не менее все пострадавшие рассказали, что попавшие в беду люди вели себя очень организовано — жители домов помогали друг другу спускаться по лестницам, а стариков брали на спины и несли в безопасное место. Экстренные службы также сработали весьма оперативно — людей, находившихся в зоне риска эвакуировали из их квартир и раздали наборы предметов первой необходимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за землетрясения в Таиланде погибли три человека и более 80 пропали без вести.