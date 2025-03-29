Новое землетрясение произошло в Мьянме

В районе столицы Мьянмы — Нейпьидо — произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован в двух километрах от Нейпьидо, где проживает около миллиона человек.

Накануне на территории Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 1002 человек, а число пострадавших достигло 2376 человек.

Толчки от землетрясения ощущались в соседних странах, включая Таиланд. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых многоэтажка буквально за секунды сложилась в Бангкоке. Под завалами оказались люди, к сожалению, жертв не удалось избежать. Также несколько десятков человек считаются пропавшими без вести.