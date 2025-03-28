Из-за землетрясения в Таиланде погибли три человека и более 80 пропали без вести
Толчки магнитудой до 7,7 баллов были зафиксированы в ряд стран Азии.
Фото: Reuters/Athit Perawongmetha
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В результате землетрясения в Таиланде погибло три человека и 81 числится пропавшими без вести. Об этом сообщил портал Khaosod на своей странице в социальной сети.
«Число погибших в результате обрушения здания, которое находилось в стадии строительства, составляет три человека, еще 81 числится пропавшим без вести», — говорится в сообщении.
Уточняется, что погибшие люди находились в момент подземных толчков в здании государственного контрольного управления, возведение которого еще не было завершено.
Уже известно о 20 погибших в Мьянме, из них пятеро — дети.
Десятиминутное землетрясение магнитудой до 7,7 баллов зафиксировано в Таиланде, Мьянме и в Южном Китае. Во многих городах произошли масштабные разрушения. В Бангкоке рухнул отель, из-за чего пострадали более 50 человек. В Мьянме разрушена гостиница и старинный Мандалайский храм.
Информации о том, есть ли среди пострадавших или погибших россияне, не поступало. Только в Бангкоке, по оценкам Ассоциации туроператоров (АТОР), может находиться до двух тысяч наших граждан.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что режим ЧП объявлен в Таиланде после мощного землетрясения.
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