Многоэтажное здание рухнуло из-за землетрясения в Бангкоке
Под завалами есть люди.
Фото, видео: Reuters/Ann Wang; 5-tv.ru
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Многоэтажное здание в Бангкоке обрушилось в результате сильного землетрясения в Таиланде. По данным издания Khaosod, в нем находилось около 50 рабочих, семь из них спаслись, а 43 человека оказались под завалами.
Власти Бангкока предупреждают о риске повторного землетрясения — в целях безопасности людей просят отходить от высоких зданий.
Кроме того, аэропорты Таиланда приостановили работу, пока что они не принимают самолеты.
Незадолго до этого мощное землетрясение произошло в соседней стране Мьянме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что японец ищет останки жены, погибшей во время цунами десять лет назад.
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