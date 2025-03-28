Многоэтажное здание рухнуло из-за землетрясения в Бангкоке

Многоэтажное здание в Бангкоке обрушилось в результате сильного землетрясения в Таиланде. По данным издания Khaosod, в нем находилось около 50 рабочих, семь из них спаслись, а 43 человека оказались под завалами.

Власти Бангкока предупреждают о риске повторного землетрясения — в целях безопасности людей просят отходить от высоких зданий.

Кроме того, аэропорты Таиланда приостановили работу, пока что они не принимают самолеты.

Незадолго до этого мощное землетрясение произошло в соседней стране Мьянме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что японец ищет останки жены, погибшей во время цунами десять лет назад.